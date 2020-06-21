الأربعاء 24 يونيو 2020
الساعة 14:57, دمشق
EN
4699671-1852592841.png

نادين نجيم تكشف عن مشروبها السحري

الساعة 16:58 بتوقيت دمشق
21 يونيو 2020


كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن نظامها الغذائي السحري الذي تعتمده في منزلها وهو السبب في رشاقتها.

وذكرت نادين نجيم في تصريح لها بأن نظامها الغذائي الذي تتبعه في منزلها يعتمد على عصير الليمون وأوراق النعناع وعصير الحامض.

وشرحت نجيم للجمهور طريقة تحضير مشروبها السحري المكون من عصير الليمون والنعناع بخلط العصائر مع القشر الخاص بالليمون والنعناع وغليه لفترة معينة ثم انتظاره ليصبح فاتراً ثم تشربه على معدة فارغة.

وفي تصريحات سابقة أكدت نجيم بأنها تمارس الرياضة المنزلية كلما توفر لها الوقت بذلك لتبقى بالقرب من أولادها بعد انفصالها عن زوجها.

كما أوضحت نجيم بأنها تمتلك في منزلها كافة الأدوات والماكينات الرياضية التي تخولها بالقيام بتمارينها لحرق الدهون وطرد السموم بصورة مثالية وعلى أكمل وجه.

يذكر أن نادين نجيم غابت عن موسم رمضان 2020 بسبب تأجيل عرض مسلسلها "عشرين عشرين" الذي تشارك فيه قصي خولي دور البطولة وعزي التأجيل بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#رمضان 2020 #فنانة #نادين نجيم #الليمون #نعناع #نظام غذائي

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة