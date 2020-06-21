نادين نجيم تكشف عن مشروبها السحري



كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن نظامها الغذائي السحري الذي تعتمده في منزلها وهو السبب في رشاقتها.

وذكرت نادين نجيم في تصريح لها بأن نظامها الغذائي الذي تتبعه في منزلها يعتمد على عصير الليمون وأوراق النعناع وعصير الحامض.

وشرحت نجيم للجمهور طريقة تحضير مشروبها السحري المكون من عصير الليمون والنعناع بخلط العصائر مع القشر الخاص بالليمون والنعناع وغليه لفترة معينة ثم انتظاره ليصبح فاتراً ثم تشربه على معدة فارغة.

وفي تصريحات سابقة أكدت نجيم بأنها تمارس الرياضة المنزلية كلما توفر لها الوقت بذلك لتبقى بالقرب من أولادها بعد انفصالها عن زوجها.

كما أوضحت نجيم بأنها تمتلك في منزلها كافة الأدوات والماكينات الرياضية التي تخولها بالقيام بتمارينها لحرق الدهون وطرد السموم بصورة مثالية وعلى أكمل وجه.

يذكر أن نادين نجيم غابت عن موسم رمضان 2020 بسبب تأجيل عرض مسلسلها "عشرين عشرين" الذي تشارك فيه قصي خولي دور البطولة وعزي التأجيل بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.