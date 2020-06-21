MBC تكشف عن الفنان الذي تقاضى أعلى أجر مع رامز جلال 



كشفت قناة mbc الراعية لبرنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" الذي عرض خلال رمضان 2020 عن أجور الممثلين الذين كانوا على علم مسبق بمشاركتهم في البرنامج.

وأثات الإعلامية مي العيدان الكثير من الجدل بكشفها من خلال حساباتها بأن الممثلة المصرية ياسمين صبري تقاضت أجر وصل إلى مليوني دولار لقاء مشاركتها في البرنامج، الأمر الذي نفته شبكة القنوات السعودية من خلال تصريح أكدت به على أن ياسمين صبري تقاضت كما تقاضى باقي النجوم مبلغاً وصل إلى 30 ألف دولار فقط.

و كانت سوزان نجم الدين كشفت في وقت سابق بعد عرض حلقتها بأنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار لقاء حضورها في برنامج رامز جلال.

وأشارت شبكة mbc إلى أن أعلى أجر تقاضاه ممثل في برنامجها هو الممثل الهندي شاه روخان، حيث قد تقاضى أعلى أجر وبلغ 450 ألف دولار أمريكي في موسم "رامز تحت الأرض" مما ينفي الأخبار المتداولة حول أجر ياسمين صبري وعلي معلول.