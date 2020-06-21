وزارة الصحة السورية تعلن إصابة أشخاص من الكوادر الصحية بفيروس كورونا

أعلنت وزار الصحة السورية إصابة 3 أشخاص من الكوادر الصحية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المصابين الثلاثة من الكوادر الصحية، هم من بين الإصابات الـ 6 التي تم إعلانها سابقاً اليوم.

وبينت الصحة أنه تم عزل الأشخاص المصابين وحجر عدد من المخالطين لهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت إذاعة "المدينة" قد نشرت أن الكوادر الصحية هي في مشفى المواساة الجامعي في دمشق بينهم أحد طلاب الدراسات العليا.

ومع تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا اليوم لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 204 إصابات.