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بعد إطباق الحجر الصحي عليها.. تسجيل إصابات كورونا جديدة في جديدة الفضل

بعد إطباق الحجر الصحي عليها.. تسجيل إصابات كورونا جديدة في جديدة الفضل

الساعة 12:29 بتوقيت دمشق
21 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة جديدة الفضل التي تم تطبيق الحجر الصحي عليها منذ ليل أمس.

ونشرت وزارة الصحة عر حساباتها الرسمية ، أنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 204 إصابات

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 204 إصابات شفيت منها 83 إصابة وتوفيت 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس إخضاع بلدة جديدة الفضل بمحافظة القنيطرة للحجر الصحي بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها .

كما أعلنت وزارة التربية أمس عن تأجيل امتحانات شهادة التعليم الأساسي في منطقة جديدة عرطوز الفضل فقط.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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