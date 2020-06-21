الأربعاء 24 يونيو 2020
الساعة 14:56, دمشق
EN
شكران مرتجى تتعرض للسرقة من قبل صيدلاني في دمشق

شكران مرتجى تتعرض للسرقة من قبل صيدلاني في دمشق

الساعة 11:24 بتوقيت دمشق
21 يونيو 2020

تحدثت الفنانة السورية شكران مرتجى عن تعرضها للاستغلال والسرقة من قبل صيدلاني يعمل في دمشق.

وكتبت الفنانة شكران مرتجى على صفحتها الشخصية : "بالأمس رحت أشتري دوا وطني علبتين طلب الصيدلي ١١ الف ما أخدت وعطيت قلت الدوا غالي طلعت لبرا شفت السعر ع كل علبه طلع واحد ب٣٠٠ليرة وواحد ب٤٠٠ ليرة ".

وأضافت: "الأخ بده يربح ١٠ الاف ليره طبعا رجعت الدوا يمكن لاني فنانه قال يا الله بناخد وطبعا اتصلت بأكتر من صديق صيدلي حتى أتاكد ما كون ظالمته قالولي ان كترت الدوايين ب١٥٠٠ليرة".

وتابعت أنها في اليوم التالي ذهبت لصيدلية أخرى لشراء دواء، فأصر الصيدلاني على عدم أخذ الثمن منها، ما يدل على رقيه ولطفه بحسب تعبيرها.

وختمت بالقول: "الهدف من البوست قديش عم ننسرق بكل مكان لاحدا يشتري دغري شوفوا أكتر من محل  وكل حدا عم يسعر ع كيفه مافي تسعيرة ومافي فاتورة عالأغلب ، لارقابه إلا رقابة الضمير ، والفرق بين المواطنه وعدم المواطنه ها المثالين ، نحنا عم ناكل بعض ونستغل بعض ماتربينا لا من حرب ولامن كورونا ولامن كل الأزمات ، سوريا سامحينا بما يفعل السفهاء منا، ماعنا ثقافة الشكوى لانه بنعتبرها قطع ارزاق ولانه ماحدا بيسمعنا ".

تم نسخ الرابط بنجاح.
#اخبار الفن #فنانة سورية #سرقة #شكران مرتجى #سرقة فنانين #فنانين

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة