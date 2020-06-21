سوريا .. تسعيرة جديدة للدخان

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ في سوريا ، محسن عبيدو ، أن هناك دراسة لتسعير الدخان الوطني قريباً.

وقال عبيدو لصحيفة "تشرين" إن هناك لجنة بمشاركة مندوب من اتحاد الفلاحين ووزارة الزارعة، مهمتها دراسة أسعار المسلّم من المنتجين ودراسة تكاليف زراعة وإنتاج كل صنف على حده واقتراح تسعيرة جديدة تراعى فيها مصلحة الطرفين الفلاح والمؤسسة، وستكون هناك زيادة مجزية للفلاح .

وبين أن اللجنة أنهت أعمالها وهي بصدد رفع تقريرها إلى اللجنة الاقتصادية عن طريق وزارة الصناعة وسيعمل بالتسعيرة فور إقرارها من اللجنة.

وهنا توقع عبيدو أن يعود الاستقرار إلى أسعار الدخان الوطني بداية الشهر القادم، مرجعاً سبب ارتفاع أسعاره إلى الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل عام وزيادة الاستهلاك الكبيرة وغير المتوقعة للدخان الوطني و خاصة بعد ارتفاع أسعار الدخان الأجنبي، ما أدى إلى تحول غالبية المدخنين إلى الدخان الوطني، علماً أن إنتاج المؤسسة الشهري هو ٥٠٠ طن من مختلف الأصناف .

يشار إلى أن كميات الإنتاج المقدرة من التبغ لهذا الموسم تقدر بـ 13 مليوناً و 500 ألف كيلو غرام .