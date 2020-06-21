الحرارة تلامس الأربعينات .. أول نهاية أسبوع حارة في سوريا

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتبلغ ذروتها نهاية الأسبوع حيث تلامس الـ40 درجة في بعض المناطق في سوريا.

وذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أنه اعتباراً من اليوم الأحد حتى بداية الاسبوع القادم أجواء مستقرة تماماً في دمشق و كافة المناطق و المحافظات السورية مع درجات حرارة تصبح حول معدلاتها بشكل عام ، وأجواء دافئة لحارة أحياناً .

وبحسب توقعات المديرية العامة للارصاد الجوية، يكون طقس يومي الإثنين والثلاثاء 22 و 23 حزيران حار حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها والجو معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية ليلاً، وسديمياً حاراً على المناطق الشرقية والبادية.

فيما تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون يومي الجمعة و السبت 27 حزيران ، لتلامس ببعض المناطق الداخلية حدود 38 درجة ، وفي الشرق السوري تتجاوز 40 درجة، وبالتالي هذه أول عطلة نهاية اسبوع مستقرة تماماً و حارة بعد انتهاء موسم الشتاء .