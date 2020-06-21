بالفيديو.. قصي خولي يحتفل بانتهاء تصوير مسلسله الجديد برفقة ماريتا حلاني

أعلن النجم السوري قصي خولي عن انتهاء العمل بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد 2020.

وجاء إعلان قصي خولي عن الانتهاء من التصوير عن طريق فيديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه الشخصي في انستغرام ظهر فيه رفقة فريق العمل كاملاً في محاولة جاهدة منه لالتقاط صورة جماعية للذكرى.

وعلق قصي على الفيديو بقوله:“الحمدلله خلصنا بالسلامة الله ولي التوفيق ٢٠٢٠”.

كما ظهرت في الفيديو ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني ماريتا تطبع قبلة على الكاميرا للجمهور.

ويعتبر هذا المسلسل هو أولى التجارب التمثيلية لـ ماريتا الحلاني والذي سيجمعها لأول مرة مع قصي خولي ونادين نجيم.

وكان من المقرر عرض المسلسل في رمضان 2020 ولكن تم تأجيل عرضه بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

الجدير بالذكر أن مسلسل 2020 من إنتاج شركة الصباح إخوان ويندرج تحت اطار المسلسلات المشتركة، ويشارك في بطولته قصي خولي ونادين نجيم كما ينضم الى العمل في المسلسل كل من ماريتا الحلاني ورامي عياش.



