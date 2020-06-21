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بالصور.. الفنانة قمر تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

الساعة 00:10 بتوقيت دمشق
21 يونيو 2020

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صور جديدة عبر حسابها على انستغرام بإطلالة جريئة أثارت الجدل بين متابعيها وجمهورها.

حيث ظهرت قمر بفستان أسود مفتوح على الجانب أبرز الكثير من ساقيها وكشف جسدها بشكل كبير للجمهور.

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واعتمدت قمـر اللبنانية في إطلالتها على مكياج خفيف وأسدلت شعرها الأسود الطويل على كتفيها وعلقت على الصور بقولها: "كيف تجدين القوة؟! نحن حواء يا عزيزتي القوة تجدنا".

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فيما تعرضت قمر لهجوم لاذع وانتقادات من قبل جمهورها بسبب إطلالتها، داعيين الفنانة قمر إلى التستر وعدم كشف منحنيات جسمها في صورها للملأ.

بينما أثنى قسم آخر من الجمهور على إطلالتها وجرأتها وحثها على نشر مزيد من الصور المشابهة.

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