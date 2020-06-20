بالفيديو... تعرفوا إلى زوجة سعد المجرد السابقة

تفاجأ متابعو الفنان المغربي سعد المجرد بفيديو قديم تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بداياته في برنامج المواهب الشهير "سوبر ستار".

وظهر سعد المجرد في الفيديو وهو يتحدث إلى الجمهور في أحد الاستديوهات، ورأى الكثيرون أنه تم تسجيل المقطع في العام 2007 بعد فوزه بالمرتبة الثانية ضمن منافسات برنامج المواهب "سوبر ستار".

حيث توجه بالشكر إلى كل من دعمه وخصص بالذكر زوجته التي سلطت عليها الكاميرا.

فيما عبر الكثير من معجبيه عن استغرابهم ذلك، مشيرين إلى أنهم لم يعرفوا من قبل أنه كان متزوجاً وتساءلوا عن مصير زواجه.

وتبين من خلال الفيديو أن سعد المجرد تزوج في سن مبكرة أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يعلن انفصاله.

