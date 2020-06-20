بالفيديو... عبد المنعم عمايري يتمنى الزواج من نجوى كرم 

أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للفنان السوري عبد المنعم عمايري والممثلة سلاف فواخرجي من مسلسل قديم شاركا به.

وبدا أن الفنانين أديا في العمل دور زوجين حيث طرحت الزوجة على زوجها سؤالاً عما يتمنى فعله في حال ربح جائزة مليونية. وأجاب على هذا بالقول إنه سيتزوج الفنانة اللبنانية نجوى كرم وهو ما لم يعجب الزوجة.

و حظي هذا المقطع باهتمام عدد كبير من المتابعين حيث أشادوا بطرافة الممثل وخفة دمه.

يشار إلى أن الأضواء سلطت على عمايري في وقت سابق بعدما ألمحت الفنانة اللبنانية دانة الحلبي إلى أن علاقة خطوبة جمعتهما وظهرت في فيديو عرضت فيه خاتم الخطوبة، ليتبين لاحقاً أنها التقطت خلال تصوير إحدى لوحات مسلسل "ببساطة".