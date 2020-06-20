ديمة قندلفت تفشي سر مهم عن مسلسل الهيبة 4

أعلنت الفنانة السورية ديمة قندلفت أن الجزء الرابع من مسلسل الهيبة والذي ستشارك فيه ، سيكون الجزء الأخير للسلسلة.

وكشفت قندلفت خلال برنامج "راحت علينا" الذي يعرض على قناة لنا الفضائية مع الإعلامي هشام حداد، أن شخصيتها في مسلسل الهيبة ستكون بمثابة "إعصار" يدخل إلى العمل الدرامي ويقلب الموازيين.

وأضافت أن الجزء الرابع هو نهاية السلسلة وسيحمل الكثير من المفاجآت لجمهوره بحسب قولها.

وأكملت قندلفت أنه ليس من الضروري أن تجتمع مع "جبل – تيم حسن" بعلاقة حب في العمل، قائلة: "ممكن اكره جبل أو حبو".

وأطلّت قندلفت خلال البرنامج باللون الأبيض واستعرضت عددا من مواهبها فرقصت رقصة "السالسا" ثم أدت الدبكة السورية بحرفية عالية، واختتمت بغنائها لأغنية "يا مسافر وحدك" وأغنية أجنبية.

رابط الحلقة كاملة:

