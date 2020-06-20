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بسام كوسا يشن هجوماً على زهير رمضان.. ويصف نقابة الفنانين بالمطعم

بسام كوسا يشن هجوماً على زهير رمضان.. ويصف نقابة الفنانين بالمطعم

الساعة 14:25 بتوقيت دمشق
20 يونيو 2020

هاجم الفنان السوري ​بسام كوسا​، نقيب الفنانين السوريين الفنان السوري ​زهير رمضان​، في آخر ظهور إذاعي له.

وقال بسام كوسا عبر إذاعة "فرح إف إم": "صاحبنا بدو يخون ويكب ويمنع"، مضيفا أن النقابة لم يعد لها بُعداً مهماً بحياته الفنية، فهي سقطت من اعتباراته كمؤسسة مهمة.

وأضاف في حديثه عن النقابة: "كانت سابقاً مكاناً مهماً، وعبارة عن نادٍ فني ومكان للمناقشة والاجتماع، أما اليوم فقد أصبحت مطعماً مؤجرا"ً، على حد قوله.

كما اعرب عن استياءه من بعض الإنتاج المحلي الذي يحتوي على ممثلين غير أكاديميين وغير موهوبين، مُتسائلاً: "من هؤلاء، روحوا اسالوا النقابة كيف عم يعطوهن أذونات العمل وكلو بيصير فنان وزميل".

وبرأي بسام كوسا، نقابة الفنانين السوريين لا يقتصر عملها على منع شخص من العمل وتخوين آخر، بل يجب أن تنتبه لهذا النوع من القصص.

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