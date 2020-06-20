شركة "الصباح" تكشف عن موعد عرض مسلسل "الهيبة 4"

أعلنت شركة الصباح المنتجة لمسلسل "الهيبة الرد" عن دخول العمل في السباق الرمضاني المقبل ضمن مسلسلات رمضان 2021 مما شكل صدمة كبيرة للجمهور الذي كان ينتظر عرض العمل في أقرب وقت.

حيث صدم منتج العمل صادق الصباح، الجمهور العربي بعد تأجيل عرض مسلسل "الهيبة 4 "بسبب الظروف التي عاكست تصوير مشاهده في رمضان2020 بعد الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بإعلانه يوم أمس بالإنتهاء من تصوير العمل بعد 6 شهور من العناء المتواصل في مواقع التصوير وعرض المسلسل الشهير في رمضان 2021.





وجاء إعلان الصباح بعد الأمل الكبير لدى متابعي مسلسل "الهيبة" الشهير بعرضه في فصل الخريف المقبل كما سرب للإعلام منذ فترة، وشكل الخبر صدمة كبيرة لعشاق المسلسل المنتظر.

الجدير بالذكر أن النجم السوري وبطل المسلسل تيم حسن قد شارك جمهوره عبر انستغرام صورة أعلن من خلالها انتهاء فريق العمل من تصوير مشاهد الهيبة الرد بالجزء الأخير كاشفاً عن إطلالته الجديدة خلال العمل.

