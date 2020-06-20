ما سبب التغيير بإطلالة "جبل شيخ الجبل" في الهيبة 4 ؟

نشر الفنان السوري تيم حسن عبر صفحته الشخصية على انستغرام خبر الإنتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "الهيبة... الرد" المؤجل عرضه في رمضان 2020 نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر تيم حسن المشهور بشخصية جبل شيخ الجبل في مسلسل الهيبة بأجزائه الثلاثة السابقة، بإطلالة غير معهودة من موقع التصوير وعلق على إطلالته بالقول: “مبارح انتهينا من تصوير الهيبة الرد... شكراً لكل أسرة العمل فنيين فنانين، وكل الشكر لجمهور الهيبة الكـبير...نهاركم سعيد".





واختلفت ردود الأفعال من قبل المتابعين على إطلالة تيم حسن الجديدة التي ظهر بها بشعر طويل بخلاف إطلالاته السابقة في الأجزاء الثلاثة الماضية في الهيبة والهيبة العودة والهيبة الحصاد.

وفسر الجمهور إطلالة تيم حسن على حداده لفراق عائلته المكونة من سيرين عبد النور وابنه منها واللذات قتلا في نهاية الجزء السابق من الهيبة الحصاد.

بينما رجح البعض إطلالة تيم حسن في الهيبة الرد على اعتماد سيناريو الجزء المقبل على الانتقام من أعداء جبل وعدم وجود قصة حب كما الأجزاء السابقة وتركيز المخرج في النص على الحبكة الدرامية بعيداً عن المشاعر الجياشة التي عاشها بطل القصة مع كل من نادين نديم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.

ونالت إطلالة "جبل شيخ الجبل" الكثير من الثناء من جمهوره وتساؤلات عن موعد عرض "الهيبة الرد".