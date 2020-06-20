سوريا .. أكثر من 10 إصابات جديدة بفيروس كرونا في ريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل أكثر من 10 إصابات اليوم 20 حزيران ، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198.

حيث نشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل وواحد قادم من لبنان .

كما أعلنت الصحة عن شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83.

تسجيل 11 #إصابة جديدة بفيروس #كورونا 10 منهم لأشخاص #مخالطين في #جديدة_الفضل و واحد قادم من #لبنان مايرفع عدد الإصابات... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Lauantaina 20. kesäkuuta 2020

وتعد منطقة جديدة الفضل في ريف دمشق، تابعة إداريا لمحافظ القنيطرة، وتم الكشف عن الإصابات فيها بعد وفاة سيدة سبعينية الأسبوع الماضي والتأكد بعد إجراء مسحات لها إصابتها بالفيروس.

وسبق وصرح محافظ القنيطرة محمد طارق كريشاتي لـ "شام إف إم" بأنه تم الحجر على أربعة أبنية وجميع الاحتياجات والمواد الغذائية تصل إلى الأهالي، كما يجري التقصي لمعرفة كيف وصل الفيروس إلى السيدة التي توفيت وقد يكون وصل إليها من أحد أفراد عائلتها.

وأغلقت كافة صالات الأفراح والتعازي والنوادي والجوامع في منطقة جديدة الفضل، أما الخبز فيتم توزيعه عن طريق المعتمدين ولجان الأحياء.