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سوريا .. أكثر من 10 إصابات جديدة بفيروس كرونا في ريف دمشق

سوريا .. أكثر من 10 إصابات جديدة بفيروس كرونا في ريف دمشق

الساعة 12:01 بتوقيت دمشق
20 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل أكثر من 10 إصابات اليوم 20 حزيران ، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198.

حيث نشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل وواحد قادم من لبنان .

كما أعلنت الصحة عن شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83.

 

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Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلاميLauantaina 20. kesäkuuta 2020

وتعد منطقة جديدة الفضل في ريف دمشق، تابعة إداريا لمحافظ القنيطرة، وتم الكشف عن الإصابات فيها بعد وفاة سيدة سبعينية الأسبوع الماضي والتأكد بعد إجراء مسحات لها إصابتها بالفيروس.

وسبق وصرح محافظ القنيطرة محمد طارق كريشاتي لـ "شام إف إم" بأنه تم الحجر على أربعة أبنية وجميع الاحتياجات والمواد الغذائية تصل إلى الأهالي، كما يجري التقصي لمعرفة كيف وصل الفيروس إلى السيدة التي توفيت وقد يكون وصل إليها من أحد أفراد عائلتها.

وأغلقت كافة صالات الأفراح والتعازي والنوادي والجوامع في منطقة جديدة الفضل، أما الخبز فيتم توزيعه عن طريق المعتمدين ولجان الأحياء.

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