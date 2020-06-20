بسبب أصدقائهما .. اختفاء مزعوم لفتاتين في ريف دمشق

علقت وزارة الداخلية في سوريا ، على خبر اختفاء فتاتين في ريف دمشق والذي تم تناقله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية ، أنه لا صحة لما تروجه بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء فتاتين في في محلتي القطيفة ودف الشوك في محافظة ريف دمشق .
وأوضحت أنه بالتدقيق بالحادثتين تبين أنه لا صحة لهذا الخبر جملة وتفصيلاً ، وأنه بتاريخ 2020/6/14م ادعى لمدير منطقة القطيفة والد فتاة حول تغيب ابنته .
ومن خلال المتابعة والبحث تم العثور على الفتاة المتغيبة وتبين ذهابها برفقة أصدقائها إلى مدينة دمشق دون علم ذويها .
لا صحة لما تروجه بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء فتاتين في ريف دمشق تناولت بعض صفحات وسائل التواصل...Julkaissut وزارة الداخلية السورية Lauantaina 20. kesäkuuta 2020
وبالنسبة لاختفاء الفتاة الثانية بمحلة دف الشوك ، فقد تبين أنها من سكان محافظة درعا ، وقد توجّهت إلى محافظة دمشق بقصد زيارة خالتها ، وعند وصولها لمدينة دمشق ذهبت لمنزل صديقتها في محلة دف الشوك وليس لمنزل خالتها .
وعند اتصال ذويها بخالتها أعلمتهم بأن المذكورة لم تأتي إليها ، وبعدها تم التواصل مع صديقتها التي أعلمتهم بوجودها لديها في المنزل وقد عادت الفتاة المذكورة إلى محافظة درعا برفقة شقيقها .