بسبب أصدقائهما .. اختفاء مزعوم لفتاتين في ريف دمشق

علقت وزارة الداخلية في سوريا ، على خبر اختفاء فتاتين في ريف دمشق والذي تم تناقله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية ، أنه لا صحة لما تروجه بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء فتاتين في في محلتي القطيفة ودف الشوك في محافظة ريف دمشق .

وأوضحت أنه بالتدقيق بالحادثتين تبين أنه لا صحة لهذا الخبر جملة وتفصيلاً ، وأنه بتاريخ 2020/6/14م ادعى لمدير منطقة القطيفة والد فتاة حول تغيب ابنته .

ومن خلال المتابعة والبحث تم العثور على الفتاة المتغيبة وتبين ذهابها برفقة أصدقائها إلى مدينة دمشق دون علم ذويها .

لا صحة لما تروجه بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء فتاتين في ريف دمشق تناولت بعض صفحات وسائل التواصل... Julkaissut ‎وزارة الداخلية السورية‎ Lauantaina 20. kesäkuuta 2020

وبالنسبة لاختفاء الفتاة الثانية بمحلة دف الشوك ، فقد تبين أنها من سكان محافظة درعا ، وقد توجّهت إلى محافظة دمشق بقصد زيارة خالتها ، وعند وصولها لمدينة دمشق ذهبت لمنزل صديقتها في محلة دف الشوك وليس لمنزل خالتها .

وعند اتصال ذويها بخالتها أعلمتهم بأن المذكورة لم تأتي إليها ، وبعدها تم التواصل مع صديقتها التي أعلمتهم بوجودها لديها في المنزل وقد عادت الفتاة المذكورة إلى محافظة درعا برفقة شقيقها .