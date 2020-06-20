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بالفيديو .. أمير خليجي يرسل طائرة خاصة لرجل سوري بسبب كورونا

بالفيديو .. أمير خليجي يرسل طائرة خاصة لرجل سوري بسبب كورونا

الساعة 09:53 بتوقيت دمشق
20 يونيو 2020

أرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، طائرة خاصة لجمع شمل رجل سوري وزوجته مع ابنتيه بعد أشهر من الانفصال.

ونشر الرجل السوري مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يشكر فيه ولي عهد أبو ظبي فقال : "موقف الإمارات لا ينسى، وأود بشكل خاص أن أشكر الشيخ محمد بن زايد، الذي له قلب كبير، على إرسال طائرة خاصة إلينا لنقلنا أنا وزوجتي من دولة أوروبية إلى أطفالنا".

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، ترك الرجل وزوجته، المقيمين في الإمارات، ولديهما عند جدتهما وذهبا إلى البوسنة والهرسك، وبقيا هناك بعد تعليق الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم في محاولة لاحتواء انتشار كورونا.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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