بالفيديو .. أمير خليجي يرسل طائرة خاصة لرجل سوري بسبب كورونا

أرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، طائرة خاصة لجمع شمل رجل سوري وزوجته مع ابنتيه بعد أشهر من الانفصال.

ونشر الرجل السوري مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يشكر فيه ولي عهد أبو ظبي فقال : "موقف الإمارات لا ينسى، وأود بشكل خاص أن أشكر الشيخ محمد بن زايد، الذي له قلب كبير، على إرسال طائرة خاصة إلينا لنقلنا أنا وزوجتي من دولة أوروبية إلى أطفالنا".

Watch: A Syrian father shares a heartfelt thank you to #AbuDhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed for sending a private jet to reunite the man and his wife with their daughters in the #UAE, following months of separation due to the #coronavirus.https://t.co/ES3rLo3LzS pic.twitter.com/YHEJRNXKxv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 19, 2020

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، ترك الرجل وزوجته، المقيمين في الإمارات، ولديهما عند جدتهما وذهبا إلى البوسنة والهرسك، وبقيا هناك بعد تعليق الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم في محاولة لاحتواء انتشار كورونا.