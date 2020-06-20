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بالفيديو... نوال الزغبي تلفت الأنظار بلياقتها البدنية 

الساعة 01:06 بتوقيت دمشق
20 يونيو 2020

 

لفتت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار إليها بمقطع فيديو شاركته عبر صفحتها الشخصية.

حيث شاركت نوال مقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية خلال العزل المنزلي، ولفتت الأنظار إليها بلياقتها البدنية.

وظهرت الفنانة نوال الزغبى بالملابس الرياضية خلال قيامها بالتمارين الرياضية فى حديقة منزلها أمام حمام السباحة، وعلقت: "أحب الشعور بالإرهاق بعد التمرين".

وكانت النجمة نوال الزغبي أثارت ردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت صورة لها تكهن الكثيرون أنها جاءت بعدما أجرت عملية تجميل أخيرة.

 

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