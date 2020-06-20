في دولة عربية... روابط إباحية على موقع وزارة الشؤون الدينية

اخترق "هاكرز" الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية في أحد الدول العربية ونشروا على الموقع روابط فيديوهات إباحية.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السودان بأن الموقع الرسمي للوزارة تعرض للاختراق من قبل هاكرز.

و أصدر وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، بياناً جاء فيه: "تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية على صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة، واليوم تم الاعتداء على موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وأضاف الوزير : "من المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلا أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربوننا، فهم لن يدخروا سلاحا متاحا أو محرما لمحاربتنا".

و أعلن بأن وزارته تقبل "أي نصح سيبراني وتستجيب لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا".