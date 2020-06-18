وزارة الصحة : إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا من المخالطين للمرأة السبعينية

أعلنت وزارة الصحة في سوريا اليوم 18 حزيران، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ريف دمشق.

وبينت الوزارة بحسب منشورها عبر فيسبوك أن الـ 9 إصابات هي لأشخاص مخالطين للمرأة السبعينية التي توفيت أمس ما يرفع عدد المصابين بالفيروس في سورية إلى 187.

كما أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابين هم من محافظة القنيطرة وتم عزلهم جميعاً في مشفى قطنا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التزام الإجراءات الاحترازية الصحية وعدم إهمالها حفاظاً على صحتهم وعلى السلامة العامة.

تسجيل 9 #إصابات بفيروس #كورونا لأشخاص #مخالطين للمرأة السبعينية التي توفيت أمس مايرفع عدد المصابين بالفيروس في سورية إلى... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Torstaina 18. kesäkuuta 2020

وأوضحت أمس وزارة الصحة أن حالة الوفاة المسجلة هي لسيدة سبعينية تعاني من أمراض القلب و الضغط و السكري ومشاكل كلوية راجعت مشفى المواساة في دمشق بشكوى مشاكل تنفسية وهضمية ، أدخلت على إثرها للعناية المشددة، وجاءت نتيجة المسحة التي أجريت لها ايجابية.

فيما ذكرت إذاعة "المدينة" أن السيدة السبعينية تم إسعافها من بلدة جديدة الفضل بريف دمشق وتم الحجر على البناء المقيمة.