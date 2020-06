احذروا هذه التطبيقات... إذا كانت على هاتفك احذفها فوراً

أصدر باحثون تحذيراً لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" من استخدام 30 تطبيقاً داعيين إلى حذفهم من هواتفهم الذكية.

وأفاد الباحثون بأن غوغل أزالت 30 تطبيقا شائعاً من متجر بلاي الخاص بها، بعد اكتشاف أن البرنامج لديه القدرة على إزعاج المستخدمين بالإعلانات غير المرغوب فيها، وعمليات إعادة التوجيه المتطفلة للمتصفح، والتي ستأخذ مستخدمي "أندرويد" إلى مواقع الويب دون أن ينقروا على أي رابط، لذا يحتاج مستخدمو "أندرويد" الذين قاموا بالفعل بتحميل هذه التطبيقات، إلى التأكد من حذفها من هواتفهم.

وحقق هذا الاكتشاف فريق WhiteOps، الذي يعتقد أن جماعة إجرامية كانت وراء التهديد، وبدأ هؤلاء المحتالون أولاً بتحميل البرنامج، المصمم خصيصاً لاستهداف سوق الجمال وصور السيلفي، في متجر "غوغل بلاي" في يناير 2019.

وخلال الفترة السابقة من هذه الهجمات، كانت خدمة حماية غوغل تحذف معظم التطبيقات بعد أسابيع قليلة من تحميلها بسبب طبيعتها الخبيثة.

ووفقاً لـ WhiteOps، استمرت معظم هذه التطبيقات في العمل قبل 17 يوماً فقط من حظرها.

وأصبحت التهديدات الجديدة ممكنة إما عن طريق إخفاء الشيفرة الضارة أو حذفها تماماً، وفي أي لحظة، يبدو أنه يمكن إعادة تحميل البرامج الإعلانية السيئة من خلال تحديث بسيط، ولهذا السبب قامت غوغل الآن بإزالة جميع التطبيقات من متجرها.

وحُذف ما مجموعه 38 تطبيقاً الآن من متجر بلاي، ولكن تم تنزيلها خلال فترة وجودها على المتجر عبر الإنترنت ما مجموعه 20 مليون مرة.

إليكم أسماء هذه التطبيقات:

• Yoroko Camera

• Solu Camera

• Lite Beauty Camera

• Beauty Collage Lite

• Beauty & Filters Camera

• Photo Collage & Beauty Camera

• Beauty Camera Selfie Filter

• Gaty Beauty Camera

• Pand Selife Beauty Camera

• Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera

• Benbu Selife Beauty Camera

• Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor

• Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera

• Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

• Selife Beauty Camera & Photo Editor

• Fog Selife Beauty Camera

• First Selife Beauty Camera & Photo Editor

• Vanu Selife Beauty Camera

• Sun Pro Beauty Cameraa

• Funny Sweet Beauty Camera

• Little Bee Beauty Camera

• Beauty Camera & Photo Editor Pro

• Grass Beauty Camera

• Ele Beauty Camera

• Flower Beauty Camera

• Best Selfie Beauty Camera

• Orange Camera

• Sunny Beauty Camera

• Pro Selfie Beauty Camera

• Selfie Beauty Camera Pro

• Elegant Beauty Cam-2019