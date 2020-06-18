القائمة الأولى من رجال الأعمال السوريين الذين تستهدفهم عقوبات "قيصر"

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة الأولى من أسماء السوريين الذين تستهدفهم عقوبات قانون "قيصر" الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف سوريا اقتصادياً.

وشمل البيان الذي تم نشره أمس، أسماء المدرجين في قائمة العقوبات إضافة إلى الرئيس بشار أسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، واللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري ومنال الأسد والسيدة بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري.

وشمل الفرقة الرابعة في الجيش السوري، والعميد غسان بلال والعميد سامر الدانا، ولواء فاطميون.

ومن رجال الأعمال، شمل محمد حمشو وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو.

وأفاد البيان بأنه سيتم نشر المزيد من الأسماء والخطوات والعقوبات خلال الأسابيع او الأشهر القادمة.

ودخل قانون قيصر حيز التنفيذ قبل يومين، وسط إجراءات من قبل الحكومة السورية لمواجهته وإيجاد حلول مناسبة لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.