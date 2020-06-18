ظاهرة فلكية تتلف شبكية العين.. تحذيرات من النظر إلى الشمس يوم الأحد

حذر رئيس الجمعية الفلكية السورية د.محمد العصيري من النظر إلى الشمس يوم الأحد المقبل بسبب ظهرة فلكية ستشهدها البلاد.

وقال العصيري لإذاعة "شام إف إم" إن سوريا على موعد مع (كسوف حلقي) نادر الحدوث يوم 21 حزيران، وهو الأخير للعام الحالي ولن يتكرر حتى عدة سنوات أخرى.

وبين العصيري أن الكسوف الحلقي سيبدأ عند الساعة 7 والنصف صباحاً، ويستمر حتى الـ9 والنصف، ويبلغ ذروته عند الـ08:33 دقيقة.

وحذر رئيس الجمعية الفلكية السورية من النظر إلى الشمس خلال هذه الظاهرة لأنه يؤدي إلى تلف شبكية العين.

كما أوضح العصيري أن الكسوف سيغطي نحو 34% من القطر الظاهري للشمس، وستكون رؤية الكسوف متاحة ويمكن مشاهدته بالعين المجردة باستخدام نظارات خاصة، أو مشاهدة انعكاس الكسوف عن طريق مرآة إلى الحائط، أو من خلال غيرها من الطرق التي لا تعرض العين لأشعة الشمس بشكل مباشر.

بدورها، ذكرت صفحة "هوى الشام" المختصة بالأحوال الجوية أن كسوف الشمس هذه المرة سيكون مُشاهداً في مُعظم الدول العربية، وسيكون كسوف الشمس حلقي في أجزاء من السعودية واليمن وسلطنة عُمان، فيما سيكون كسوف الشمس جزئي بنسب متفاوتة في الأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال وجيبوتي وجزر القمر.

وعلمياً، يعتبر من الخطر النظر إلى الكسوف الشمسي لأن الشمس تنتج ببساطة طاقة لا تتحملها أعيننا، وتعريض العين لهذا النوع من الطاقة يمكن أن يضر شبكية العين، فأشعة الشمس يمكن أن تخرج من وراء القمر و"تفاجئك" قبل أن تتاح لك الفرصة للنظر بعيداً.