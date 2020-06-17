هكذا أطلّت سلاف فواخرجي في عيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي مقطع فيديو برفقة زوجها وولديها علي وحمزة ووالدها يحتفلون بعيد ميلاد ابنها البكر حمزة والذي بلغ من العمر 20 سنة.

حيث ظهرت سلاف مع عائلتها وهم يغنون له أغاني عيد الميلاد ثم قاموا بإطفاء الشموع فرحاً بهذه المناسبة.

وأطلت سلاف برفقة زوجها وائل رمضان بلباس مخصص للمنزل رفقة أولادهم علي وحمزة.





فيما علقت سلاف على الصور والفيديوهات بكلمات ملئها الأمومة ومشاعر الحب تجاه ابنها حمزة وقالت: “حدث في دمشق ، في مثل هذا اليوم

في مشفى القديس لويس في الغرفة رقم 33 ، وتحت صورة السيدة مريم عليها السلام … أن الله قد حقق لي حلماً ، بل هوساً ، لشدة حبي وتعلقي به منذ الطفولة ، خشيت أن لا يحصل يوماً،

في مثل هذا اليوم ..

في صباح الجمعة 16 حزيران/ يونيو من عام 2000، أتم الله نعمته عليّ… وخلق لي روحا من روحي…، ونورا مني لعيني… وكان الحمزة…..، حلما وحقيقة ،ابني .. واخي وصديقي .. و أبي الصغير، الذي يمنحني القوة والحكمة أكثر مما أمنحه أنا … أحبك ثم أحبك ثم أحبك … وأحبك … وبعدها أحبك…".

فيما انهالت التعليقات على الفيديو من جمهورها ومتابعيها وزملائها الفنانين الذين تمنوا لها ولعائلتها دوام الصحة والسعادة والتوفيق وبارك المتابعون لابن سلاف بلوغه عامه العشرين.