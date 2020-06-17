زوجة قصي خولي تكشف حقيقة الفيديوهات الفاضحة المنسوبة إليها

علقت مديحة الحمداني​ زوجة الفنان السوري ​قصي خولي​ على الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً ونسبت إليها مما أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشرت التونسية مديحة الحمداني​ عبر صفحتها الشخصية مقطع فيديو يضم الصور المسربة لها مع المشاهد الأصلية لتؤكد أن كل الوقائع المخلة المنسوبة إليها مفبركة بفعل فاعل.

وقالت في الفيديو : "هاذي كنت في تايلاند مع أصحابي.. وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي السكوتر.. شوفتوا مالو وضع مخل.. وهذه آخر مرة باس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها".

وختمت حديثها قائلة: :"ونزيدكم هذا فيديو خذوا منو صوتي وركبوها على **.. حسبي الله فيهم.. هونا أنا وأختي في تركيا".

يذكر أن مديحة الحمداني، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زواجها سراً من النجم قصي خولي وأنها أم طفله الوحيد "العميد" وخطفت دموع السيدة أنظار الجميع بعدما هددت قصي بفضح كل تصرفاته بحقها وحق ابنهما إذا تحدث عنهما مرة أخرى.