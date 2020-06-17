الخميس 25 يونيو 2020
الساعة 05:01, دمشق
EN
e60a18da-199b-4f44-b47c-ef0a5b74a422_16x9_1200x676.jpg

هيفا وهبي تكشف عن مجريات جلسة المحاكمة مع محمد وزيري

الساعة 23:33 بتوقيت دمشق
17 يونيو 2020

أفصحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن تفاصيل جلسة المحكمة بخصوص إثبات الزواج من مدير أعمالها السابق محمد وزيري في الثاني من حزيران.

وكتبت هيفا عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة حضر المحامين و لم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولاحتى شهود".

و أضافت أن وزيري قال للقاضي: "عقد الزواج انسرق!!، القاضي رد أن السرقة ليست من صلاحيات محكمة الأسرة، وفجأة محاميه قال أن لديه عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم ،وتأجلت لليوم".

{1DD0AA90-681F-45A0-94D5-487388033DA5}.png.jpg
 

وكانت هيفا قد نشرت في وقت سابق وثائق تؤكد أن محمد وزيري يحاول الإستيلاء على ممتلكاتها في مصر.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#فنانة لبنانية #اخبار الفن #زواج #محمد وزيري #هيفا وهبي #محكمة

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة