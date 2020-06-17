هيفا وهبي تكشف عن مجريات جلسة المحاكمة مع محمد وزيري

أفصحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن تفاصيل جلسة المحكمة بخصوص إثبات الزواج من مدير أعمالها السابق محمد وزيري في الثاني من حزيران.

وكتبت هيفا عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة حضر المحامين و لم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولاحتى شهود".

و أضافت أن وزيري قال للقاضي: "عقد الزواج انسرق!!، القاضي رد أن السرقة ليست من صلاحيات محكمة الأسرة، وفجأة محاميه قال أن لديه عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفاً من تحويلها للحكم ،وتأجلت لليوم".





وكانت هيفا قد نشرت في وقت سابق وثائق تؤكد أن محمد وزيري يحاول الإستيلاء على ممتلكاتها في مصر.