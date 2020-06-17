بالفيديو... اشتباكات مسلسل "الهيبة" تتحول إلى حقيقة والجيش يتدخل

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يوثق لحظة تحول شجارات مسلسل "الهيبة" من تمثيلية إلى حقيقة، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر "تويتر" اشتباك جرى بين أهالي بلدة حمانا مع فريق المسلسل، بعدما حاول أحد أعضاء فريق عمل المسلسل عبور الطريق باتجاه معاكس.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، فإن مختار البلدة أوقف أحد أعضاء فريق العمل وأخبره أنه يخالف القانون ويعرض حياة الآخرين للخطر، فما كان منه إلا أن يشتمه ويشتم الرموز الدينية.

مما استدعى تدخل أبناء البلدة وتوسعت دائرة الاشتباكات فاضطر الجيش اللبناني إلى التدخل، وألقى القبض على شقيق المختار بسبب استخدامه السلاح.

وتفاقمت الأمور بسبب اعتقال شقيق المختار قام أهالي بلدة حمانا بقطع الطريق وإشعال الإطارات احتجاجاً على اعتقاله.

يذكر أن مسلسل "الهيبة 4" من بطولة الفنان تيم حسن وديمة قندلفت، منى واصف، فاليري أبو شقرا، عبده شاهين، ليلى قمري، عادل كرم.