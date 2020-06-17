ريف دمشق .. تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة سبعينية

أعلنت وزارة الصحة في سوريا اليوم ، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٧.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية خبر وفاة السيدة، مبينة أنها سيدة سبعينية.

تسجيل حالة #وفاة بفيروس #كورونا لسيدة سبعينية ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٧ وفيات. تابعوا صفحات وزارة... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020

فيما ذكرت إذاعة "المدينة" أن السيدة السبعينية تم إسعافها من بلدة جديدة الفضل بريف دمشق، إلى مشفى المواساة قبل يومين وتبين بعد إجراء مسحة خاصة بفيروس كورونا أن النتيجة "إيجابية" أي مصابة بالفيروس.

وأضافت "المدينة" أنه تم الحجر على البناء المقيمة فيه ويتم العمل على أخذ مسحات للمخالطين، في حين لم ترد معلومات عن مصدر انتقال العدوى.