شاب تركي يغتصب طفلة سورية قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتركها مقيدة بالحبل!

أقدم شاب تركي على اغتصاب طفلة سورية قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد استدراجها لمنزل مهجول في ولاية دينزلي جنوب غربي تركيا.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن والدة الطفلة واسمها ريان.ع (9 سنوات)، إنها تعرضت لاغتصاب من قبل شاب تركي ، مضيفة أن ابنتها لديها إعاقة ذهنية، وقد خرجت من المنزل صباح الأربعاء الماضي، إلى الحديقة.

وبينت الوالدة أن الشاب ويبلغ من العمر 16 عاماً، اعتدى على طفلتها بعد استدراجها من حديقة قرب المنزل، إلى منزل مهجور بذريعة شراء بعض الحلويات مستغلًا إعاقتها.

ونقلت الوالدة عن طفلتها أن الشاب ربطها في المنزل المهجور بحبل وقام باغتصابها، كما أقدم على ضربها عند مقاومتها وصراخها ثم تركها مقيدة في المنزل إلا أن الطفلة تمكنت من فك الحبل والهرب”، مضيفة، أنها وصلت إلى المنزل نصف عارية والدماء تسيل منها، واتصلوا بالاسعاف حينها ونقلوها إلى أقرب مستشفى في المنطقة.