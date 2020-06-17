مصرف سوريا المركزي يرفع سعر الدولار للحوالات الخارجية الواردة

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الحوالات من 700 ليرة سوري إلى 1250 ليرة مقابل الدولار الأمريكي واحد.

ونشر المصرف المركزي عبر صفحته في فيسبوك اليوم نشرة المصارف والصرافة لجميع العملات، بما فيها الدولار واليورو والدرهم وما إلى ذلك.

وجاء فيها أن سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية هو 1 دولار أمريكي = 1250 ل.س.

وسعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات السورية وفق السعر التفضيلي هو 1 دولار أمريكي = 1250 ل.س.

نشرة وسطي مصارف وصرافة التاريخ2020-06-17 تابعونا على التلغرام : https://t.me/s/centralbankofsyria القناة الرسمية لمصرف سورية المركزي Julkaissut ‎مصرف سورية المركزي - Central Bank of Syria‎ Keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020

وفي شباط الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً أجاز بموجبه تسليم الحوالات الواردة عن طريق شركات تحويل الأموال العالمية للمواطنين بسعر دولار تفضيلي قدره 700 ليرة.