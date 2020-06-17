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بعد نجاح التجارب.. أول عقار لعلاج كورونا والحد من الوفيات بات متاحاً

بعد نجاح التجارب.. أول عقار لعلاج كورونا والحد من الوفيات بات متاحاً

الساعة 09:42 بتوقيت دمشق
17 يونيو 2020

أعلن علماء في جامعة أكسفورد ، عن نجاح أول عقار لفيروس كورونا المستجد ، منقذ للحياة ، بعد تجربة رائعة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "إندبندنت"، قال علماء في جامعة أكسفورد إنه تم العثور على "ستيرويد" رخيص يسمى "ديكساميثازون"، يخفف من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثلث بين مرضى كورونا خاصة من يعانون من مضاعفات تنفسية شديدة والمزودين بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين.

وبحسب فريق البحث، يمكن بهذا العقار منع وفاة واحدة عن طريق علاج نحو 8 مرضى مزودين بجهاز التنفس، أو حوالي 25 مريض يحتاجون للأوكسجين فقط.

بدوره نشر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يسعدني تماما أنه يمكننا اليوم الإعلان عن أول تجربة سريرية ناجحة لعلاج "كورونا".

فيما قال مارتن لاندراي، أستاذ الطب وعلم الأوبئة في إدارة صحة السكان، بجامعة أكسفورد، وأحد كبار الباحثين في التجربة: "من المدهش أن أول علاج ثبتت فعاليته للحد من الوفيات متاح على الفور وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم".

تم نسخ الرابط بنجاح.
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