تخبطات جوية في سوريا.. ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يعقبه منخفض جوي يوم غد

تشهد سوريا حالة من التخبطات الجوية و الفوارق الحرارية خلال الأيام القليلة القادمة ، فبعد ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم، نشهد عودة سريعة لانخفاض الحرارة اعتباراً من الخميس .

وبحسبن ما نشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء ، يطرأ مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة في دمشق و كافة المناطق و المحافظات السورية عدا الساحلية و الشمالية الغربية تبقى على حالها لتصبح بدمشق و الداخل السوري إجمالاً ما بين 36-37 درجة ،وفي المناطق الشرقية ترتفع لحدود 39 درجة.

وغداً الخميس يطرأ انخفاض أول و عام على درجات الحرارة يرافقه تسجيل هبات رياح نشطة على فترات وتصبح الأجواء مغبرّة قليلاً خصوصاً في الجنوب السوري و الوسط و الشرق .

أما يومي الجمعة و السبت فيبدأ تأثير امتداد منخفض جوي بارد نسبياً لمثل هذه الفترة من السنة يعمل على انخفاض عام و كبير على درجات الحرارة .

تكون ذروة الانخفاض يوم السبت لتلامس أواخر العشرينات فقط على دمشق و المحافظات الداخلية ، وببداية العشرينات على المناطق الساحلية و الجنوبية الغربية من سوريا .

وقد نشهد زخات من المطر على فترات فقط على السواحل السورية تبدأ اعتباراً من آخر ساعات ليل الخميس و تستمر على فترات وبعشوائية يومي الجمعة و السبت ، والسبت هناك احتمالية لامتداد بعض الزخات المطرية نحو المناطق الداخلية منها حلب و إدلب و حماه و حمص و أجزاء من ريفي دمشق الغربي و الشمالي والقنيطرة و درعا .

واعتباراً من يوم الأحد وما بعد تعود الأجواء المستقرة على جميع المناطق السورية ودمشق العاصمة مع تسجيل ارتفاع أول بسيط على درجات الحرارة.