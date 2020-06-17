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بالصور... نسرين طافش تستعرض رشاقتها فى تمارين اليوغا

الساعة 00:14 بتوقيت دمشق
17 يونيو 2020


شاركت الفنانة السورية متابعيها بأحدث صورها عبر انستغرام وهي تمارس رياضة اليوغا في منزلها.

واستعرضت نسرين طافش من خلال الصور رشاقتها و مرونتها خلال التمارين.

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وأرفقت الصور بتعليق قائلة: "الأمر لا يتعلق بكونك جيدًا في شيء ما.. بل بكونك جيدًا مع نفسك.. وقت اليوجا وقتي الخاص".

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الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش تحرص دوماً على مشاركة متابعيها لحظاتها وكيفية معيشتها فى ظل فيروس كورونا، سواء من خلال نصائحها لمتابعيها حول الكيفية التى يقضون بها وقتهم أو من خلال فيديوهات لايف تقوم بنشرها، أو من خلال الصور التي تشاركها.

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