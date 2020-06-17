بالصور.. هكذا أصبح شكل نجوم فيلم "تايتانيك" بعد 20 عاماً

حقق فيلم "تايتانيك" شهرة واسعة وانتشار كبير على مدى سنوات طويلة، فكيف أصبح أبطاله بعد 20 عام من عرض الفيلم؟

النجمة ​كيت وينسلت​ التي اشتهرت بشخصية "روز" باتت من أهم ممثلات هوليوود، وهي متزوجة من رجل الأعمال نيد روكنرول ولديها 3 أطفال.





النجم ​ليوناردو دي كابريو​ الذي عُرف بشخصية "جاك"، هو من أهم نجوم العالم وأكثرهم وسامة.





بيلي زين​ "خطيب روز"، جاء ظهوره أخيراً من خلال أدوار تلفزيونية عديدة.





​كاثي بيتس​ التي عرفت بشخصية "مولي براون"، شاركت مجموعة كبيرة من الأفلام الهادفة، والتي حملت الكثير من الرسائل.





شارك ​بيل باكستون​ أو شخصية "بروك لوفيت"، في أعمال ناجحة على مدار السنوات الماضية، توفي بعد أن واجه مضاعفات أثناء خضوعه للجراحة في شباط/فبراير الماضي.





لعبت فرانسيس فيشر المعروفة بـ"والدة روز روث بوكر" عدة أدوار ناجحة في السنوات الماضية، وهي ناشطة سياسية.





داني نوتشي​ أو ما عرف بـ"فابريتسيو"، شارك في السنوات الأخيرة في برامج مثل NCIS، وCSI وهو متزوج من الممثلة باولا مارشال.





الجدير بالذكر ان فيلم التايتانيك جسّد قصة حقيقية عاشها العشرات من ركاب السفينة الشهيرة التي غرقت في البحر.





