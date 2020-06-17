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بالصور.. هكذا أصبح شكل نجوم فيلم "تايتانيك" بعد 20 عاماً

الساعة 00:14 بتوقيت دمشق
17 يونيو 2020

حقق فيلم "تايتانيك" شهرة واسعة وانتشار كبير على مدى سنوات طويلة، فكيف أصبح أبطاله بعد 20 عام من عرض الفيلم؟

النجمة ​كيت وينسلت​ التي اشتهرت بشخصية "روز" باتت من أهم ممثلات هوليوود، وهي متزوجة من رجل الأعمال نيد روكنرول ولديها 3 أطفال.

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النجم ​ليوناردو دي كابريو​ الذي عُرف بشخصية "جاك"، هو من أهم نجوم العالم وأكثرهم وسامة.

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بيلي زين​ "خطيب روز"، جاء ظهوره أخيراً من خلال أدوار تلفزيونية عديدة.

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​كاثي بيتس​ التي عرفت بشخصية "مولي براون"، شاركت مجموعة كبيرة من الأفلام الهادفة، والتي حملت الكثير من الرسائل.

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شارك ​بيل باكستون​ أو شخصية "بروك لوفيت"، في أعمال ناجحة على مدار السنوات الماضية، توفي بعد أن واجه مضاعفات أثناء خضوعه للجراحة في شباط/فبراير الماضي.

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لعبت فرانسيس فيشر المعروفة بـ"والدة روز روث بوكر" عدة أدوار ناجحة في السنوات الماضية، وهي ناشطة سياسية.

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داني نوتشي​ أو ما عرف بـ"فابريتسيو"، شارك في السنوات الأخيرة في برامج مثل NCIS، وCSI وهو متزوج من الممثلة باولا مارشال.

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الجدير بالذكر ان فيلم التايتانيك جسّد قصة حقيقية عاشها العشرات من ركاب السفينة الشهيرة التي غرقت في البحر.

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