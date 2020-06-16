نادين نسيب نجيم بإطلالة مميزة بدون مكياج .. صور

أطلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر انستغرام بكامل أناقتها ولكن بلا مكياج.

حيث شاركت نادين صورة عبر صفحتها الشخصية على انستغرام وهي بكامل أناقتها بقميص أبيض وربطة شعر لون أورانج أخفت شعرها خلفها وبلا مكياج.

وتحدثت نادين من خلال الصورة عن عوامل الفشل والنجاح التي تواجه الإنسان في غمار حياته الشخصية والعملية.

وأرفقت الصورة بتعليق “لا اعرف قواعد النجاح ولكن اعرف اهم قاعدة للفشل : إرضاء كل الناس !”





وبينت من خلال تعليقها أنه من أهم قواعد النجاح عدم السعي إلى إرضاء جميع الأذواق من البشر المراقبين لحياة النجوم والذي سيؤدي حتماً إلى الفشل الذريع.

فيما أثنى الجمهور على إطلالة نادين نجيم وتغزلوا بجمالها بلامكياج واتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها الدرامية.