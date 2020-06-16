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سائق شاحنة رأس المعرة يوضح حقيقة العرس الذي تسبب بانتشار كورونا

سائق شاحنة رأس المعرة يوضح حقيقة العرس الذي تسبب بانتشار كورونا

الساعة 14:04 بتوقيت دمشق
16 يونيو 2020

  تحدث سائق شاحنة رأس المعرة في ريف دمشق ، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وشفائه منه والإساءة التي تعرض لها.

وقال السائق لإذاعة "شام إف إم": "عند خروجي من الأراضي السورية وتوجهي الأردن أُجريت لي مسحة هناك وكانت نتيجتها #إيجابية، وعدت إلى بلدي والتزمت بالإجراءات اللازمة".

وعن إصابته بالفيروس قال السائق: "  لم أكن أعرف أنني حامل للفايروس، واكتشفته عند سفري .. لم أشعر بأي أعراض، مثل الحرارة والسعال، لا قبل ولا خلال مرضي".

 وبالنسبة لانتقال العدوى لمخالطين له ، أوضح أنه لم يقيم أي عرس بحكم أن أولاده جميعهم متزوجون، والمخالطين الذين أُصيبوا بالفايروس كانوا من أقربائه..

وأكد السائق تعافيه بشكل كامل بعد إجراء مسحتين له وكانت النتائج "سلبية"، مبيناً أنه حالياً ملتزم بحجر ذاتي لمدة 14 يوم .

وأعرب السائق عن استيائه من الإساءة التي تعرض لها بعد الإصابة مضيفاً: "لا أسامح كل شخص أساء إلي وكتب كلاماً جارحاً بحقي، والكبير يجب أن يتحمل الصغير".

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