طقس سوريا .. أجواء حارة لأيام و منخفض جديد نهاية الأسبوع

تشهد سوريا ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدأ بالأمس وسيستمر حتى نهاية الأسبوع مع قدوم منخفض جوي جديد ضعيف الفعالية.

وتحدث المتنبئ الجوي شادي جاويش لإذاعة "شام إف إم" عن ارتفاع بدرجات الحرارة بدأ من يوم أمس، إذ ستتجاوز درجات الحرارة المعدل بحدود 3 إلى 5 درجات مئوية.

وأضاف: "ستصبح الأجواء حارة في معظم المناطق وحارة جداً في البادية ومناطق الجزيرة خلال ساعات النهار".

وبين أن الحرارة تعود لتنخفض نهاية الأسبوع مع منخفض ضعيف الفعالية واحتمالية لهطول الأمطار على المنطقة الساحلية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

في حين ذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أن الحرارة ستعود للانخفاض اعتباراً من يوم الجمعة القادم.

بدورها، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه بدءاً من يوم الخميس 18 حزيران، تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً.