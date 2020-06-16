وزير سوري يفاجئ تجار دمشق في الثانية ليلاً ويضبط بحوزتهم مواد غير شرعية

قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي بزيارة مفاجئة لسوق الهال في دمشق عند الساعة الثانية ليلاً وبقي حتى ساعات الصباح.

ونشرت "الوطن" تفاصيل هذه الزيارة مبينة أن الوزير برازي توجه قرابة الثانية ليلاً وبشكل مفاجئ إلى سوق الهال في الزبلطاني.

وتم ضبط مواد “مجهولة المصدر” دخلت الأسواق بطريقة غير شرعية (تهريب) عبارة عن زنجبيل وتمور بكميات كبيرة والليمون ذو منشأ لبناني، وفواكه من أنواع مختلفة.

وبحسب مصادر لـ"الوطن"، وصل الوزير بعد الثانية ليلاً أي عند موعد وصول البضائع وتحضيرها وفرزها وضبط بنفسه العديد من المواد الداخلة إلى السوق من دول الجوار “تهريب”.

واتخذ الوزير اجراءات وضبوط وتمت مصادرة المواد وتم إحالة المخالفين للقضاء، وبقي الوزير في السوق حتى ساعات الصباح الأولى ليطلع على آلية البيع وتنظيم الفواتير منعاً لأي تلاعب بالأسعار.