حالة نادرة... ولادة طفلة بفم ثان (صور)



اكتشف الأطباء حالة طبية نادرة لطفلة حديثة الولادة أثناء فحصها.

حيث وجد أحد الأطباء خلال فحص الطفلة كتلة غير عادية على يمين منطقة الفم، ولكن الموجات فوق الصوتية قبل الولادة لم تسمح للفريق بحل ما كانوا يرصدونه بالضبط، وتضمنت الاحتمالات كيساً أو خللاً في النسيج الليفي أو ورما مسخياً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انه بمجرد أن ولدت الفتاة، أصبح من الواضح أن الكتلة كانت في الواقع فما ثانياً صغيراً، وكانت هناك شفة وتجويف وأسنان ولسان صغير، يتحرك بالتزامن مع لسانها الرئيسي أثناء إطعامها.

​فيما أوضح الأطباء من جامعة ساوث كارولينا الطبية بأن الجلد حول هذا الفم الثاني قد يطور أحياناً "سطحاً خاماً"، ويطلق سائلاً يشتبه في أنه لعاب.





وتعد "Diprosopus"، أو ما يعرف باسم ازدواجية الرأس أو هياكل الوجه، حالة نادرة جداً، مع تسجيل زهاء 35 حالة فقط لدى البشر منذ عام 1900. وفي أقصى الحالات، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى ازدواج كامل للوجه.

ولحسن الحظ بالنسبة لهذه الطفلة، لا يبدو أن تجويف الفم الإضافي يسبب أي مشاكل في تنفسها أو قدرتها على الرضاعة، ولم يتصل حتى بفمها المركزي، الذي بدا أنه يعمل بشكل طبيعي.