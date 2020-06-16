نجا من الموت بفيروس كورونا فأرسل له المشفى فاتورة بمليون دولار!

تلقى رجل أمريكي بعد شفاءه من فيروس كورونا ونجاته من الموت، فاتورة من المشفى مقابل علاجه بقيمة مليون دولار.

وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن مايكل فلور البالغ من العمر 70 عاماً، دخل إلى مستشفى في سياتل في 4 آذار، وبقي فيه لمدة 62 يوما وعانى خلالها من حالة متقدمة من المرض لدرجة أن الطاقم الطبي هاتف زوجته وأولاده ليتمكنوا من إلقاء الوداع الأخير عليه. لكن فلور تعافي وخرج في 5 أيار على وقع هتافات الطاقم الطبي، إلا أنه تلقى فاتورة من 181 صفحة يبلغ مجموعها مليونا و122 ألفا و501,04 دولار، وفق ما قال للصحيفة.

ولحسن الحظ أن مايكل فلور مشمول ببرنامج تأمين حكومي للمسنين وليس عليه أن يدفع نفقات علاجه الطبي من أمواله الخاصة.

ومع ذلك قال فلور للصحيفة: "أشعر بالذنب حيال البقاء على قيد الحياة. هناك أسئلة بأنه "لماذا أنا؟ لماذا استحق كل هذه الأموال"؟

ونقلت الصحيفة عنه "لقد أنفق مليون دولار لإنقاذ حياتي وبالطبع أود أن أقول إن هذه الأموال أنفقت بشكل جيد... لكنني أعلم أيضا أنني قد أكون الشخص الوحيد الذي يقول ذلك".