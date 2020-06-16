هيفا وهبي تواصل كشف المستور في خلافها مع مدير أعمالها

وجهت النجمة هيفا وهبي عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة إلى مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وكتبت هيفا عبر حسابها على تويتر جملة من دون ذكر أي اسم فيها قائلة: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم/ وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟

مش أنا الغلطانة أني أمنتلك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".





وتواصل ​هيفا وهبي​ الكشف عن المستور في قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعدما انتشرت أخبار تفيد بأنه سرق منها مبلغ وقدره 60 مليون جينيه مصري، فيما رفع الأخير دعوى قضائية ضدها بزعم تثبيت زواجه منها.



