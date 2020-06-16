نسرين طافش توجه رسالة غامضة لجمهورها

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها وهي على السرير مرتدية ملابس النوم عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

ووجهت نسرين طافش رسالة لجمهورها من خلال الصورة التي شاركتها، حيث حملت بيديها تفاحتين ووضعت أمامها قدر يحوي تفاح وموز ومنغا وعلقت على الصورة بقولها: "صباح التفاح".





وأثارت هذه الصورة العديد من التساؤلات بين الجمهور الذي ترك العديد من التعليقات التي تغزلت بجمال الفنانة في آخر إطلالاتها.

فيما رجح المتابعون إضاءة نسرين طافش على الفوائد الصحية الجمة لفاكهة التفاح على المعدة الفارغة لما لها من تأثير على الوقاية من أمراض السكري وتقليل خطر الإصابة بالجلطات المرفق بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وتحسين النظر والوقاية من الخرف وتنظيف الفم واللثة والوقاية من أمراض القلب والسرطانات المميتة.

كما أثنى الجمهور على رسالة طافش التوعوية الطبية وتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها المستقبلية.