الأربعاء 24 يونيو 2020
الساعة 23:27, دمشق
EN
640x480.jpg

نسرين طافش توجه رسالة غامضة لجمهورها

الساعة 00:15 بتوقيت دمشق
16 يونيو 2020

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها وهي على السرير مرتدية ملابس النوم عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

ووجهت نسرين طافش رسالة لجمهورها من خلال الصورة التي شاركتها، حيث حملت بيديها تفاحتين ووضعت أمامها قدر يحوي تفاح وموز ومنغا وعلقت على الصورة بقولها: "صباح التفاح".

{8DA32A74-23EA-45AB-BBB2-89716645EF9C}.png.jpg
 

وأثارت هذه الصورة العديد من التساؤلات بين الجمهور الذي ترك العديد من التعليقات التي تغزلت بجمال الفنانة في آخر إطلالاتها.

فيما رجح المتابعون إضاءة نسرين طافش على الفوائد الصحية الجمة لفاكهة التفاح على المعدة الفارغة لما لها من تأثير على الوقاية من أمراض السكري وتقليل خطر الإصابة بالجلطات المرفق بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وتحسين النظر والوقاية من الخرف وتنظيف الفم واللثة والوقاية من أمراض القلب والسرطانات المميتة.

كما أثنى الجمهور على رسالة طافش التوعوية الطبية وتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها المستقبلية.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#انستغرام #فنانة سورية #صورة #نسرين طافش #تفاح

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة