إيقاف منح القروض في المصارف العامة والخاصة في سوريا

وجه رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ، بالتريث بمنح التسهيلات والقروض في مصارف القطاعين العام والخاص.

وبحسب التعميم الذي نشرته "الوطن"، طلب مصرف سوريا المركزي، من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص.

وبحسب ما جاء في التعميم ، بين المصرف أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.





وتم تعميمه على كل من المصرف العقاري والزراعي، وعلى فروعهما، للتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها، وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات، أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي، الصادر بتاريخ 11/6/2020..

ويعدّ هذا ثاني تعميم يصدره المصرف المركزي، بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية، خلال العام الجاري.