الأربعاء 24 يونيو 2020
الساعة 15:16, دمشق
EN
إيقاف منح القروض في المصارف العامة والخاصة في سوريا

إيقاف منح القروض في المصارف العامة والخاصة في سوريا

الساعة 15:44 بتوقيت دمشق
15 يونيو 2020

وجه رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ، بالتريث بمنح التسهيلات والقروض في مصارف القطاعين العام والخاص.

وبحسب التعميم الذي نشرته "الوطن"، طلب مصرف سوريا المركزي، من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص.

وبحسب ما جاء في التعميم ، بين المصرف أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

تعميم.jpg
 

وتم تعميمه على كل من المصرف العقاري والزراعي، وعلى فروعهما، للتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها، وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات، أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي، الصادر بتاريخ 11/6/2020..

ويعدّ هذا ثاني تعميم يصدره المصرف المركزي، بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية، خلال العام الجاري.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#مصرف سوريا المركزي #قرض #المصرف العقاري #مصارف سوريا #قرض من المصرف #الحصول على قرض

المزيد من مال و أعمال

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة