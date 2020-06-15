الصحة المصرية تطالب المواطنين بتناول ثلاثة أطعمة

نصحت وزارة الصحة المصرية المواطنين بتناول بعض الأطعمة لتقوية المناعة وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك" أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة في تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي، وجميعها إجراءات هامة للوقاية من فيروس كورونا.

و أفادت الوزارة بأن كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدراً لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) الذي يحمي من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى طبق السلطة يعزز المناعة والخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات المعززة للمناعة.

وأشارت إلى أن العسل الأبيض معزز للمناعة، موضحة أن ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحاً يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي.