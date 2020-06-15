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بعملية نوعية.. تحرير أكثر من 20 مختطف سوري في لبنان

بعملية نوعية.. تحرير أكثر من 20 مختطف سوري في لبنان

الساعة 09:33 بتوقيت دمشق
15 يونيو 2020

تمكن الجيش اللبناني من تحرير عدد من المختطفين بينهم سوريين ، تم اختطافهم من قبل عصابة للحصول على المال من ذويهم.

ونشر موقع "النشرة" اللبناني أنه بعد توافر معلومات لدى قيادة الجيش اللبناني، تم تحرير 23 شخص كانوا مختطفين من قبل عصابة في ​بلدة بريتال.

ونقل الموقع اللبناني عن قيادة الجيش اللبناني انه تمت مداهمة مكانين مختلفين في البلدية وتم تحرير 23 شخصاً بينهم نساء وأطفال من الجنسية السورية، مضى على اختطافهم 15 يوماً

وخلال المداهمة ، أصيب أحد الخاطفين من الجنسية السورية والملقب بـ “الشقور” بطلق ناري تسبب بوفاته فيما بعد، وتم توقيف الآخر “ح.ب” وهو لبناني الجنسية وبدأ التحقيق معه.

 

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