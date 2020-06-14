بالفيديو... باسم ياخور يكشف 5 أسرار عن حياته

كشف الفنان السوري باسم ياخور الكثير من أسرار مهنته كممثل من بداياته الى زواجه وشهر العسل الخاص عبر فيديو شاركه على قناته الرسمية في منصة يوتيوب.

حيث أعلن باسم أن علاماته في سنة البكالوريا أهلته للدخول إلى المعهد المتوسط الزراعي، وبعد زيارته للمعهد أصيب بالاكتئاب ونصحه أصدقائه بالتقديم إلى معهد الفنون الجميلة للرسم واختبر باسم موهبته بالرسم من خلال عدد من الخضروات التي طلب منهم رسمها وفشل ياخور في الرسم يقرار اللجنة الفاحصة مما دفعه إلى التقديم لفحص المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق بعد تحضيره لإحدى المشاهد وإعجاب اللجنة بموهبته ثم دخوله المعهد بعد اجتيازه للفحص الذي وصف بالصعب.

كما كشف باسم ياخور بأن دوره تعمان صبي المنجد لم يكن أول دور يقوم به في الدراما السورية، بل سبقه مشهد واحد مع زميله زهير عبد الكريم في إحدى السهرات التلفزيونية من إخراج هيثم حقي وحملت اسم موزاييك وصورت في منطقة الرميلان شرق الأراضي السورية.

وأعلن ياخور بأن والده الصحفي ابراهيم ياخور خاض غمار تجربة التمثيل في الدراما السورية في مسلسل أحلام أبو الهنا من اخراج هشام شربتجي.

كما صدم جمهوره بقرابته من طفلي مسلسل يوميات جميل وهناء حيث يكونان أولاد خالته وهما فادي الحايك وبشار الحايك.

وكشف باسم ياخور أنه قضى شهر العسل رفقة زوجته في مدينة الرقة السورية وعزى ذلك بسبب تصويره لمشاهد من مسلسل خالد بن الوليد التاريخي.