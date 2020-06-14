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كندة حنا تتعرض لهجوم حاد بسبب ظهورها الأخير

الساعة 23:48 بتوقيت دمشق
14 يونيو 2020


نشرت الممثلة السورية كندة حنا عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عدة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وتعرضت كندة حنا لهجوم حاد من متابعيها بسبب ظهورها الأخير لأنها كشفت عن مفاتنها بفستان أحمر طويل.

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حيث ظهرت كندة لجمهورها بفستان أحمر طويل وشعر مسدول على الأكتاف ومكياج ذهبي لائم بشرتها السمراء.

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وانقسم الجمهور إلى قسمين القسم الأول أثنى على جرأة حنا وتغزل بإطلالتها الحمراء وجسمها الرشيق، والقسم الثاني هاجم حنا بسبب كشفها عن جزء كبير من رجليها بشكل مثير واتهموها بتعمد اثارة الجدل بين الجماهير.

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يشار إلى أن كندة حنا كانت قد غابت عن مسلسلات رمضان2020 بسبب سوء المحتوى الفني المعروض وانخفاض الأجور.
 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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