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الموت يفجع فنانة سورية بوفاة شقيقتها ولهذا السبب لن تكون في وداعها

الساعة 23:42 بتوقيت دمشق
14 يونيو 2020

أفجعت الممثلة السورية لينا حوارنة بوفاة شقيقتها نضال دون أن تستطيع حضور العزاء ومراسم الدفن بسبب تواجدها خارج سورية لتصوير أحد مسلسلاتها وعدم قدرتها على العودة في الوقت الحالي.

حيث نعت لينا حوارنة شقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولها: "ألف رحمة إلى روحك أختي وحبيبتي نضال حوارنة".

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فيما قدم زملائها التعازي لها، وعلى رأسهم الممثلة أمانة والي والتي أعلنت عدم قدرة الأخيرة بحضور عزاء ودفن شقيقتها قائلةً: "الصديقة والأخت والحبيبة لينا حوارنة بمزيد من الأسى نعزيك بفقدان أختك نضال ما يزيدنا أسى بعدك عنا ومعاناتك بعيدة عنا دون أن نستطيع أن
نخفف عنك، حبيبتي للفقيدة الرحمة ولك الصبر والسلوان".

وكتبت الممثلة تولاي هارون: "نضال حوارنة شقيقة الفنانة الغالية لينا حوارنة الله يرحمك و يصبر قلبك يالينا فراق الإخت صعب كتير الله يصبرك ياغالية على فراقها هي في مكان احسن الفاتحة على روحها الطيبة".

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