ما حقيقة إصابة الفنان جورج وسوف بفيروس كورونا

نفى المطرب السوري الكبير جورج وسوف نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر جورج وسوف، المعروف بـ"سلطان الطرب"، مساء السبت، رسالة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أكد من خلاله إنه بصحة جيدة، مطالباً بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.





وأشار وسوف إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات من المقربين له بعد ظهور شائعات بتدهور حالته الصحية، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى التأكد من المعلومات الخاصة به قبل نشرها، والاعتماد على المعلومات التي ينشرها على صفحته الرسمية فحسب.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن تدهور الحالة الصحية للفنان جورج وسوف.

فيما نقلت مواقع إلكترونية عن مصادر مقربة من الفنان أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية "حلاوة الروح"، بسبب حالته الصحية.